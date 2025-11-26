В ГД предложили увеличить пособие по уходу за ребенком до 75% от зарплаты

Необходимо создать условия, при которых дети будут оставаться с родителями как можно дольше, заявил депутат Николай Новичков

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Решение государством демографических задач требует продления до трех лет оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком и увеличения пособия до 75% от зарплаты, заявил ТАСС депутат Госдумы Николай Новичков ("Справедливая Россия").

"Мы как государство должны поднять пособие по уходу за ребенком с 40% до, как минимум, 75% заработной платы, - сказал парламентарий. - Уровень в 40% сегодня мотивирует маму поскорее выйти на работу после беременности и родов. Мы не должны подавать мамам такие сигналы".

По его словам, необходимо создать условия, при которых ребенок останется с родителем как можно дольше. "Конечно, нужно увеличивать оплачиваемый декретный отпуск до трех лет. Общение с мамой в первые годы жизни ребенка чрезвычайно важно для его гармоничного роста, развития и взросления", - подчеркнул депутат.

"Государство и общество должны однозначно сказать, что рождение и уход за детьми - важнейшие государственные задачи. Не менее, а более важные, чем любые производственные отношения", - заключил Новичков.

В настоящее время пособие в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет составляет 40% от среднего заработка родителя, но не более определенного размера (в 2025 году - около 69 тыс. рублей в месяц). Отпуск по уходу за ребенком с 1,5 до 3 лет предоставляется без выплаты пособия.