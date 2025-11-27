В Энергодаре заявили, что возвращение Киеву контроля над ЗАЭС невозможно

Территория является неотъемлемой частью России, подчеркнул мэр атомграда Максим Пухов

МЕЛИТОПОЛЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Передача Украине контроля над Запорожской АЭС и ее городом-спутником Энергодаром невозможна ни при каких обстоятельствах. Так мэр атомграда Максим Пухов прокомментировал ТАСС сообщения западных СМИ о якобы возможной передаче ЗАЭС под управление Украины в рамках мирного урегулирования конфликта.

"Передача контроля над Запорожской АЭС и городом Энергодаром Украине исключена. Данная территория является неотъемлемой частью РФ, что закреплено в федеральном законодательстве. Запорожская область, включая Энергодар, вошла в состав России по итогам референдума, на котором граждане выразили свою свободную волю. Таким образом, вопрос о принадлежности этих территорий закрыт окончательно. ЗАЭС, расположенная на этих территориях, по решению президента управляется эксплуатирующей организацией в соответствии с российским законодательством", - сказал Пухов.

Мэр отметил, что это касается Энергодара, т. к. он - "неотъемлемая часть Запорожской атомной станции, потому что это город, в котором живет персонал и его семьи, которые эксплуатируют, ремонтируют, обслуживают ЗАЭС".

"В моем понимании, там, где поднят российский флаг, он уже не опустится никогда. И по нашей конституции Запорожская область, включая территорию, где расположен город Энергодар, - это территория РФ. И говорить о каком-то переходе контроля над Энергодаром снова Украине здесь даже не приходится, мы это всерьез не воспринимаем, и это никогда не произойдет", - подчеркнул собеседник агентства.

"Мирный план" и ЗАЭС

Как ранее заявил глава Росатома Алексей Лихачев, Киев заявляет о желании вернуть контроль над ЗАЭС в рамках мирного плана президента США Дональда Трампа, но договоренности будут достигаться исходя "из реального положения дел", а не как хочет Украина. При этом руководство России не исключает возможность международного сотрудничества, отметил Лихачев в комментарии для телеграм-канала "Юнашев Live".

США ранее предложили план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации по мирному плану. По утверждению агентства РБК-Украина, делегации согласовали большую часть предложенной Вашингтоном программы, однако ряд ключевых пунктов был оставлен для обсуждения на встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, дата которой пока не определена. Позднее Трамп сообщил, что число пунктов в плане было сокращено с 28 до 22.

Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва располагает документом из 28 пунктов, других редакций этой программы российская сторона не видела. По словам министра, в РФ рассчитывают, что Вашингтон проинформирует Москву об итогах консультаций с Киевом и ЕС.