"Петромаркет": АЗС до сих пор имеют отрицательную маржу при продаже бензина
МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Автозаправочные станции по данным на 21 ноября все еще получают убытки от продажи бензина. В среднем по России чистая маржа торговли топливом на заправках составляет около минус 2 руб./л для АИ-92, минус 0,7 руб./л для АИ-95 и 1,6 руб./л для дизтоплива, подсчитали для ТАСС эксперты исследовательской группы "Петромаркет".
Аналитики отметили, что маржа заметно выросла по сравнению с концом октября: 31 октября она составляла минус 3,7 руб./л для АИ-92, минус 2,5 руб./л для АИ-95 и 1 руб./л для дизтоплива.
"Есть все основания считать, этот рост продолжится. Основная предпосылка - концентрация огромной маржи торговли топливом в мелкооптовом канале, которая сформировалась благодаря снижению отпускных цен НПЗ", - отметили эксперты.
По их подсчетам, по состоянию на 21 ноября средняя по стране чистая маржа торговли топливом на нефтебазах составила 10,4 тыс. руб./т для АИ-92, 5,9 тыс. руб./т для АИ-95 и 11,2 тыс. руб./т для дизтоплива.
"Наличие такой маржи станет фактором снижения мелкооптовых цен, по которым топливо закупают АЗС, тем самым улучшив экономику последних", - добавили эксперты.