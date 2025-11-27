"Петромаркет": АЗС до сих пор имеют отрицательную маржу при продаже бензина

Аналитики отметили, что такая ситуация станет фактором снижения мелкооптовых цен, по которым топливо закупают автозаправочные станции, тем самым улучшив экономику последних

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Автозаправочные станции по данным на 21 ноября все еще получают убытки от продажи бензина. В среднем по России чистая маржа торговли топливом на заправках составляет около минус 2 руб./л для АИ-92, минус 0,7 руб./л для АИ-95 и 1,6 руб./л для дизтоплива, подсчитали для ТАСС эксперты исследовательской группы "Петромаркет".

Аналитики отметили, что маржа заметно выросла по сравнению с концом октября: 31 октября она составляла минус 3,7 руб./л для АИ-92, минус 2,5 руб./л для АИ-95 и 1 руб./л для дизтоплива.

"Есть все основания считать, этот рост продолжится. Основная предпосылка - концентрация огромной маржи торговли топливом в мелкооптовом канале, которая сформировалась благодаря снижению отпускных цен НПЗ", - отметили эксперты.

По их подсчетам, по состоянию на 21 ноября средняя по стране чистая маржа торговли топливом на нефтебазах составила 10,4 тыс. руб./т для АИ-92, 5,9 тыс. руб./т для АИ-95 и 11,2 тыс. руб./т для дизтоплива.

"Наличие такой маржи станет фактором снижения мелкооптовых цен, по которым топливо закупают АЗС, тем самым улучшив экономику последних", - добавили эксперты.