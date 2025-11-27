Росэксимбанк: компании из РФ сталкиваются в Таиланде с длительной сертификацией

Пищевой и медицинский секторы испытывают особенные трудности, подчеркнул редседатель правления банка Петр Засельский

ПХУКЕТ /Таиланд/, 27 ноября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Российские компании сталкиваются с регуляторными требованиями и длительными процедурами сертификации при выходе на рынок Таиланда. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС на поля проходящего на Пхукете Российско-таиландского инвестиционного форума председатель правления Росэксимбанка Петр Засельский.

"Основные трудности - это регуляторные требования и длительные процедуры сертификации, особенно в пищевом и медицинском секторах. Важным фактором являются отличия в специфике ведения бизнеса и надо выстраивать долгосрочные доверительные отношения с партнерами. К тому же, у Китая и у некоторых стран действуют с Таиландом соглашения о свободной торговле, благодаря чему эти страны могут поставлять свой экспорт беспошлинно. У нас такой прерогативы пока нет", - сказал он.

Российско-таиландский инвестиционный форум в среду начал работу в островной таиландской провинции Пхукет и будет проходить до 28 ноября. Ожидается, что он будет содействовать установлению долгосрочных деловых связей между российскими и таиландскими компаниями. В нем принимают участие представители 200 компаний России и Таиланда.