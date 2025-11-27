Бюджет Хабаровского края на 2026 год приняли с дефицитом 17,2 млрд рублей

Доходы составили 199,4 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

ХАБАРОВСК, 27 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательной думы Хабаровского края приняли бюджет региона на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов с дефицитом 17,2 млрд рублей. Об этом сообщили в думе.

"Основные характеристики краевого бюджета на 2026 год составили: по доходам в сумме 199,4 млрд рублей, по расходам - 216,6 млрд рублей", - проинформировали в думе. Главный финансовый документ региона на ближайшие три года был принят большинством голосов.

Председатель комитета по бюджету, налогам и экономическому развитию Ольга Ольховая отметила, что как и в предыдущие годы краевой бюджет носит социально ориентированный характер. С учетом вносимых поправок расходы на социальную сферу увеличиваются на 3,8 млрд рублей и составят 125,5 млрд рублей или 57,9% от общего объема. Наибольшие траты в части социальных направлений запланированы на образование - 47,7 млрд рублей, социальную политику - 46,5 млрд рублей, здравоохранение - 15,9 млрд рублей.

Депутат Государственной думы РФ Борис Гладких отметил, что в 2026 году регион получит больше средств по различным направлениям. Так, 200 млн рублей направят на оборудование для радиологической диагностики, 700 млн рублей - на модернизацию жилищно-коммунальной инфраструктуры, 873 млн рублей - на модернизацию инфраструктуры в сфере культуры. Увеличатся и поступления на развитие сельского хозяйства, поддержку малого и среднего предпринимательства, дорожное хозяйство и другое.

Приоритеты на 2026 год

Приоритетом на ближайший год при принятии бюджета назвали задачу по завершению строительства социальных объектов в первую очередь школ и детских садов, повышение заработной платы для учителей с учетом существующего кадрового дефицита. Председатель думы Николай Шевцов отметил, что с января 2026 года всем педагогам в крае проиндексируют оклады на 25%, решение уже принято губернатором региона.

Заместитель председателя думы Николай Антонов поднял вопрос о выделении средств на строительство санатория "Уссури". Министр финансов края Валентин Костюшин ответил, что это возможно к весенней корректировке бюджета края. Вопрос создания реабилитационного центра находится на особом контроле Дмитрия Демешина и прорабатывается в настоящее время.

Депутат Константин Алехин выступил с предложением увеличить средства на поддержку промышленности в регионе. Заместитель министра промышленности и торговли края Сергей Афанасьев рассказал, что в ведомстве готовят предложения по увеличению финансирования в рамках программ Фонда развития промышленности Хабаровского края. Более 800 млн рублей направят на строительство судов, что также является поддержкой промышленности.

Отмечается также, что ко второму чтению законопроекта поступило 87 поправок от губернатора региона Дмитрия Демешина. Поправки были обусловлены распределением межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, общие показатели объема доходов и расходов увеличены на 8,3 млрд рублей. Так, на реализацию 36 государственных программ края расходы увеличились на 15 млрд рублей и составили 193,2 млрд рублей или 89,2% от общего объема расходов краевого бюджета.

По сравнению с проектом закона в первом чтении наибольший рост бюджетных ассигнований предусмотрен по программам "Развитие транспортной системы Хабаровского края" - на 6,2 млрд рублей, "Развитие образования в Хабаровском крае" - на 2,3 млрд рублей, "Развитие здравоохранения Хабаровского края" - на 2 млрд рублей.