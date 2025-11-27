ČTK: парламент Чехии отправил на доработку проект госбюджета на 2026 год

Как уточняет агентство, на это отведено 20 дней

ПРАГА, 27 ноября. /ТАСС/. Палата депутатов (нижняя палата) парламента Чехии направила в среду уходящему в отставку правительству республики на доработку проект госбюджета на 2026 год. Об этом сообщило информационное агентство ČTK.

За предложение формирующих новый кабмин Чехии партий, победивших на недавних парламентских выборах в республике, голосовали 105 из 200 депутатов нижней палаты парламента. Против были 64 депутата, представляющих действующее правительство. Согласно агентству, на доработку проекта госбюджета отведено 20 дней.

25 ноября премьер-министр Чехии в отставке Петр Фиала отверг требования партийной коалиции, формирующей новый кабмин, доработать проект госбюджета.