Бюджет Омской области приняли в первом чтении с дефицитом 1,6 млрд рублей

Доход составил 177 млрд рублей

ОМСК, 27 ноября. /ТАСС/. Законодательное собрание Омской области приняло в первом чтении бюджет на 2026 год с дефицитом 1,6 млрд рублей. Как сообщил ТАСС губернатор Виталий Хоценко, в бюджете учтены ключевые задачи, включая выполнение соцобязательств перед жителями и достижение национальных целей.

"Сегодня на заседании Законодательного собрания Омской области в первом чтении принят бюджет региона на 2026 год и плановый период. В итоге областной бюджет на 2026 год составит по доходам 177 млрд рублей, по расходам - 178,6 млрд рублей. Бюджет сформирован с учетом ключевых приоритетов - выполнение социальных обязательств перед жителями, достижение национальных целей, поставленных нашим президентом", - рассказал Хоценко.

Он отметил, что в сравнении с первоначальным проектом доходы бюджета на предстоящий год увеличили на 547 млн рублей. "Это стало возможным благодаря пересмотру федеральным Минфином нормативов по распределению акцизов между уровнями бюджетов", - добавил губернатор.

В декабре 2024 года региональный бюджет на 2025 и плановый период 2026-2027 годов был принят с дефицитом 500 млн рублей. Доходы региона были запланированы на уровне 158,1 млрд рублей (+5% к первоначальному бюджету на 2024 год), расходы - 158,6 млрд рублей (+6%).