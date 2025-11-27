"Аэрофлот" добавил 24 рейса на дальневосточное направление в праздники

В авиакомпании отметили, что в приоритетном порядке отслеживают динамику спроса на социально значимых маршрутах и при наличии свободного парка самолетов увеличивают частоту полетов в пиковые периоды

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. "Аэрофлот" добавил 24 рейса на Дальний Восток в праздничный период. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

"Группа "Аэрофлот" увеличивает частоту рейсов на Дальний Восток в пиковый период зимнего сезона. К имеющемуся расписанию в ряд городов ДФО добавлено суммарно 24 рейса", - говорится в сообщении.

В расписание внесены дополнительные рейсы на ряд направлений. На маршруте Москва - Магадан - Москва добавлены четыре рейса, которые будут выполняться 27-28 и 29-30 декабря, а также 5-6 и 10-11 января. Один дополнительный рейс назначен на направлении Москва - Якутск - Москва и состоится 27-28 декабря. На маршруте Москва - Южно-Сахалинск - Москва введено девять дополнительных частот - с 24 по 28 декабря, а также в период с 6 по 11 января. Два дополнительных рейса появятся на линии Москва - Петропавловск-Камчатский - Москва и будут выполнены 28-29 и 29-30 декабря. На направлении Москва - Хабаровск - Москва назначены три дополнительных рейса - 28-29 декабря, 10-11 и 11-12 января. Кроме того, на маршруте Красноярск - Владивосток - Красноярск добавлено пять рейсов, которые состоятся 24 и 28 декабря, а также 4, 7 и 11 января.

В авиакомпании подчеркнули, что в приоритетном порядке отслеживают динамику спроса на социально значимых маршрутах и при наличии свободного парка самолетов увеличивают частоту полетов в пиковые периоды. Актуальное расписание и билеты будут доступны на официальном сайте перевозчика, уточнили в компании.