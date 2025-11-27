"Автоваз" планирует вернуться к пятидневной рабочей неделе с января 2026 года

Заработная плата сотрудников компании вернется к 100-процентным значениям

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. "Автоваз" планирует вернуться к пятидневной рабочей неделе с января 2026 года в связи с более высоким производственным планом, сообщили в пресс-службе компании.

"Автоваз" в настоящее время планирует вернуться на режим полной пятидневной рабочей недели с января 2026 года в связи с более высоким производственным планом", - сказали в пресс-службе.

Там также отметили, что в связи с этими планами заработная плата сотрудников "Автоваза" вернется к 100-процентным значениям.

Как подчеркнули в компании, никаких сокращений работников не предусматривается, прием рабочих продолжается, а число увольнений рабочих по собственному желанию снижается по сравнению с предыдущими месяцами.