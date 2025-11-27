В Ozon исключили введение комиссий с чаевых

Представители маркетплейса отметили, что комиссия в 5% может взиматься только в случае транзакции стороннего банка

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. В Ozon исключили введение комиссий маркетплейса с чаевых покупателей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Мы исключаем введение каких-либо комиссий маркетплейса с чаевых", - сказано в тексте.

Как отметили в пресс-службе, комиссия в 5% может взиматься только за транзакцию стороннего банка. При этом для пользователей "Озон банком" комиссия отсутствует вовсе.

Маркетплейс не зарабатывает с функции чаевых. Их цель - создать более привлекательные условия работы для сотрудников ПВЗ и развивать инструмент для повышения уровня сервиса. "Сотрудники пункта выдачи смогут получить дополнительный доход и благодарность за сервис и качественное обслуживание от клиентов", - отметили в компании.