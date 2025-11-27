Таджикистан и ЮНИДО обсудили перспективы сотрудничества в легкой промышленности

ДУШАНБЕ, 27 ноября. /ТАСС/. Министр промышленности и новых технологий Таджикистана Шерали Кабир и Генеральный директор Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) Герд Мюллер рассмотрели перспективы сотрудничества в сферах легкой промышленности, искусственного интеллекта (ИИ) и других направлениях. Встреча сторон прошла в Эр-Рияде на полях 21-й сессии Генеральной конференции ЮНИДО, сообщает пресс-служба министерства.

По ее данным, собеседники обсудили текущее состояние сотрудничества Таджикистана и ЮНИДО и его перспективы в различных направлениях, включая развитие легкой промышленности, искусственного интеллекта и переработки полезных ископаемых. Отмечается, что стороны выразили обоюдное стремление к дальнейшему укреплению двусторонних связей. Таджикистан уделяет особое внимание развитию промышленного сектора и считает важным расширение взаимовыгодного сотрудничества с ЮНИДО, говорится в сообщении.

На полях конференции глава Минпрома Таджикистана также провел встречу с министром промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Бандаром аль-Хурейфом. Собеседники обсудили вопросы сотрудничества двух стран в сферах горнодобывающей промышленности, экономики, инвестиций, промышленного развития, а также использования современных технологий в производственных процессах и добыче полезных ископаемых. Отмечается, что в завершение встречи Кабир пригласил коллегу в Душанбе для участия во Втором международном форуме горно-металлургической промышленности Таджикистана, который состоится 9 декабря 2025 года.

ЮНИДО реализует в Таджикистане несколько проектов в сфере легкой промышленности, направленных на повышение производительности и расширение экспорта предприятий ковроткачества, вышивания и текстильного сектора республики, поддерживая модернизацию предприятий. Один из проектов реализуется при финансовой поддержке Китая и России в сотрудничестве с Минпромом Таджикистана, который стимулирует развитие сотрудничества между производителями сырья и предприятиями готовой продукции в регионах Таджикистана, а также способствует увеличению занятости женщин в сельской и городской местности. В 2023 году при участии ЮНИДО в таджикском городе Вахдат была открыта швейная мастерская. В 2025 году ЮНИДО и Министерство экономического развития и торговли Таджикистана запустили проект по созданию цифровой платформы "Единое окно для свободных экономических зон (СЭЗ)" при финансировании России. Целью проекта является повышение инвестиционной привлекательности СЭЗ страны и привлечение капитала в них для создания новых предприятий и рабочих мест.

Таджикская делегация во главе с министром промышленности и новых технологий республики участвует в 21-й сессии Генеральной конференции ЮНИДО, которая проходит с 23 ноября 2025 года в саудовском Эр-Рияде.