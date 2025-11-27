Россия и Пакистан могут запустить прямые авиарейсы
ИСЛАМАБАД, 27 ноября. /ТАСС/. Граждане Пакистана интересуются туристическими поездками в Россию. Расширение турпотока в дальнейшем позволит запустить прямые авиарейсы между странами. Об этом журналистам сказал министр энергетики, сопредседатель межправкомиссии по торговле России и Пакистана Сергей Цивилев.
"Нам известно о высоком интересе со стороны граждан Пакистана к посещению России и заинтересованности пакистанских туристических компаний в сотрудничестве с российскими коллегами. Поэтому отдельной темой, которую нам предстоит проработать в ближайшем будущем, является развитие туристического потенциала наших стран", - сказал он.
"В дальнейшем расширение турпотока позволит запустить прямые рейсы между Россией и Пакистаном", - добавил Цивилев.