Россия и Пакистан могут запустить прямые авиарейсы

Этому будет способствовать расширение турпотока, сказал министр энергетики, сопредседатель межправкомиссии по торговле России и Пакистана Сергей Цивилев

ИСЛАМАБАД, 27 ноября. /ТАСС/. Граждане Пакистана интересуются туристическими поездками в Россию. Расширение турпотока в дальнейшем позволит запустить прямые авиарейсы между странами. Об этом журналистам сказал министр энергетики, сопредседатель межправкомиссии по торговле России и Пакистана Сергей Цивилев.

"Нам известно о высоком интересе со стороны граждан Пакистана к посещению России и заинтересованности пакистанских туристических компаний в сотрудничестве с российскими коллегами. Поэтому отдельной темой, которую нам предстоит проработать в ближайшем будущем, является развитие туристического потенциала наших стран", - сказал он.

"В дальнейшем расширение турпотока позволит запустить прямые рейсы между Россией и Пакистаном", - добавил Цивилев.