Почти 30 ведущих инвестиционных групп стали акционерами ДОМ.РФ в результате IPO

Объем предложения в рамках первичного размещения акций институциональным и розничным инвесторам составил 25 млрд рублей

27 ноября. /ТАСС/. Акционерами ПАО "ДОМ.РФ" в результате первичного публичного размещения его акций стали почти все из 30 ведущих инвестиционных групп страны. Об этом рассказал генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко в эфире телеканала "Россия-24".

"Из самых главных, основных [институциональных инвесторов], которых мы уже видим, - компания "Ингосстрах-инвестиции", управляющая компания "Астра", "ВИМ инвестиции". И практически все из 30 ведущих инвестиционных групп в той или иной степени стали нашими акционерами, что дает нам надежду на то, что мы еще и посмотрим на синергию с этими коллегами", - подчеркнул Мутко.

Также, по его словам, на сегодняшний день акционерами компании являются около сорока институциональных инвесторов и около 50 тыс. частных инвесторов, физических лиц.

Об IPO ДОМ.РФ

Объем предложения в рамках первичного размещения акций (IPO) ДОМ.РФ институциональным и розничным инвесторам составил 25 млрд рублей, сверх этой суммы в рамках механизма стабилизации размещаются акции на 2 млрд рублей Сотрудники группы за счет собственных средств приобрели акции компании в объеме более 700 млн рублей Также для реализации программы долгосрочной мотивации сотрудников компании были приобретены акции в объеме 4 млрд рублей Таким образом, общий объем привлеченных средств составил 31,7 млрд рублей

Доля размещенных ДОМ.РФ акций составляет 10,1% от увеличенного акционерного капитала компании. Доля Российской Федерации в капитале компании составит 89,9%.

Из сообщения на портале раскрытия также следовало, что рыночная капитализация компании с учетом средств, привлекаемых в рамках IPO, на момент начала торгов составит около 315 млрд рублей.