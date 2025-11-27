Euractiv: ЕК на следующей неделе может представить предложение по активам РФ

Здание Еврокомиссии © AP Photo/ Virginia Mayo

БРЮССЕЛЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия на следующей неделе может представить юридическое предложение об использовании замороженных российских активов в пользу Украины. Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на источники.

Этот шаг был предпринят, несмотря на решительный протест главы МИД Бельгии Максима Прево на заседании Совета по иностранным делам ЕС, пишет портал.

Бельгия, где на площадке Euroclear заморожены российские активы, заблокировала на саммите ЕС 23 октября предложение Еврокомиссии об их экспроприации под прикрытием схемы "репарационного кредита" Киеву. Правительство Бельгии требует юридически обязывающих гарантий от всех стран Евросоюза о том, что они полностью разделят финансовые и юридические риски Брюсселя, которые возникнут в результате ответных действий РФ.

В четверг Euroclear предупредил, что использование замороженных российских активов в пользу Украины может привести к росту долговых обязательств ЕС и отпугнет инвесторов.

Как ранее заявил в интервью ТАСС посол России в Бельгии Денис Гончар, вне зависимости от схемы, по которой может произойти экспроприация активов, это будет воровством. Он предупредил, что ответ России "последует немедленно" и заставит Запад "считать убытки".