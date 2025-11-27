В ВТБ назвали ключевой тренд у мошенников в 2025 году

Им стали дипфейки

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Мошенники в 2025 году в своих схемах активно применяют дипфейки, создавая с помощью искусственного интеллекта аудио- и видеосообщения с голосами знакомых потенциальной жертве людей. Об этом заявил в преддверии 16-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" заместитель руководителя департамента по обеспечению безопасности - вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев.

"В 2025 году ключевым трендом у мошенников стали дипфейки - технологии искусственного интеллекта для создания аудио- и видеосообщений с голосами родственников или сотрудников банков, используя записи из социальных сетей", - цитирует пресс-служба банка слова Саранцева.

Мошенники также применяли схемы с обналичиванием, убеждая жертв снимать деньги через банкоматы и передавать курьерам, что позволяло им полностью уходить от цифрового следа, уточнил он. "Кроме того, распространилось вредоносное приложение NFC Gate, которое перехватывает сигнал бесконтактного чипа и передает его на другое устройство. С его помощью мошенники заставляли жертв вносить наличные на карты дропов в банкоматах под видом "безопасного счета", - описывают схему в ВТБ.

Вместе с тем, по оценке ВТБ, средняя сумма попытки хищений денежных средств в результате атак мошенников снизилась в этом году в четыре раза. При этом в банке усилили контроль за подозрительными операциями, что помогло сохранить от мошенников на 16% больше средств, чем за аналогичный период прошлого года.

Особое внимание ВТБ также уделяет борьбе с дропами, заверил Саранцев. Так, за 2,5 года обнаружено почти 300 тыс. дропов и заблокировано более 4 млрд рублей похищенных денежных средств.

О форуме

Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" пройдет в очном формате в Москве 2-3 декабря. В 2025 году мероприятие впервые проходит в пяти городах России. Первой площадкой форума стал Санкт-Петербург (24 сентября), за ним - Екатеринбург (7 октября), Казань (28 октября) и Краснодар (13 ноября). ТАСС выступает информационным партнером форума.