Глава Минкоммерции КНР указал на так и не решенную проблему компании Nexperia

Глобальные цепочки поставок полупроводников остаются уязвимыми, отметил

ПЕКИН, 27 ноября. /ТАСС/. Министр коммерции КНР Ван Вэньтао в ходе видеоконференции с главой германского экономического ведомства Катериной Райхе указал на по-прежнему не решенную проблему полупроводниковой компании Nexperia. Об этом сообщило Минкоммерции Китая.

"Поскольку власти Нидерландов пока не прекратили свое ненадлежащее административное и судебное вмешательство в отношении компаний, глобальные цепочки поставок полупроводников остаются крайне уязвимыми, главная причина сбоев и нестабильности так и не устранена", - приводятся на сайте китайского министерства слова Ван Вэньтао.

Он уточнил, что Амстердам должен как можно скорее "продемонстрировать искренность и реальные действия", предложить "по-настоящему конструктивный проект" для фундаментального урегулирования проблем каждой из [заинтересованных] сторон, создать условия для восстановления стабильности и бесперебойной работы глобальных производственно-снабженческих цепочек в области поставок полупроводников. Как отмечается, Ван Вэньтао и Райхе отметили, что подразделениям Nexperia в Нидерландах и в Китае необходимо "как можно скорее начать конструктивный диалог по поводу внутреннего корпоративного спора, найти эффективное долгосрочное решение".

12 октября Минэкономики Нидерландов сообщило о задействовании в отношении Nexperia, принадлежащей китайскому концерну Wingtech, "закона о доступности товаров" - инструмента, применяемого в исключительных случаях для защиты стратегических активов. Спустя два дня Апелляционный суд Амстердама постановил отстранить главу Nexperia Чжан Сюэчжэна от выполнения обязанностей, назначив на его место временного директора. Все акции Nexperia Holding, за исключением одной, были переданы в управление независимого управляющего - в ответ Китай ввел экспортные ограничения, запретив подразделению этой компании в КНР и ее субподрядчикам вывозить часть компонентов за пределы страны. 19 ноября Амстердам объявил о приостановке мер по использованию полномочий для вмешательства.