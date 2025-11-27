Бюджет Самарской области на 2026 год приняли с учетом федеральных средств

Также средства в трехлетнем периоде дополнительно направят на строительство и дороги, здравоохранение, образование, социальную сферу, ЖКХ и сельское хозяйство

Редакция сайта ТАСС

САМАРА, 27 ноября. /ТАСС/. Депутаты Самарской губернской думы приняли в окончательном чтении бюджет региона на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. В документе следующего года учли 26 млрд рублей федеральных средств, которые направят на строительство, дороги и социальную сферу.

"Решение принято", - подвел итог голосования председатель думы Геннадий Котельников. Документ поддержали 33 депутата, 7 воздержались.

Основные параметры бюджета 2026 года после утверждения депутатами в окончательном чтении составляют 322,4 млрд рублей по доходам, 352,5 млрд рублей по расходам, 30 млрд рублей - дефицит. Также из поступивших поправок сформирован лист ожидания для реализации по мере исполнения бюджета. На момент утверждения бюджета 2025 года доходы и расходы составляли, соответственно, 288,7 млрд и 326 млрд рублей. В плановом периоде доходы и расходы регионального бюджета определены, соответственно, как 335 млрд рублей и 346,3 млрд рублей в 2027 году, 346,3 млрд рублей и 350,3 млрд рублей в 2028 году. По словам заместителя председателя правительства, министра финансов региона Ольги Собещанской, в документе сохранена тенденция на снижение дефицита - планируется, что к 2028 году он составит 4 млрд рублей.

По отношению к бюджету, принятому в первом чтении, в окончательном документе учли 81 млрд рублей трансфертов из федерального бюджета, из которых 26 млрд рублей - в 2026 году. Федеральные средства в трехлетнем периоде дополнительно направят на строительство и дороги (17,5 млрд рублей), здравоохранение (14,6 млрд рублей), образование (14 млрд рублей), социальную сферу (14 млрд рублей), ЖКХ (7,5 млрд рублей), сельское хозяйство (5,8 млрд рублей). По данным Собещанской, финансирование социальных направлений составляет 65% в запланированной расходной части бюджета.

Как ранее сообщила на заседании комитета по бюджету губернской думы Собещанская, бюджет впервые в истории Самарской области в трехлетнем периоде по основным характеристикам превышает триллион рублей. Расходы бюджета в трехлетнем периоде составят 1,3 трлн рублей, доходы - 1,049 трлн рублей. "Мы характеризуем его как бюджет социальной стабильности, безопасности и развития - именно такие направления были заложены в основу формирования бюджета", - отметила она.