ЦБ Пакистана: темпы роста экономики недостаточны для развития страны

Глава Государственного банка Пакистана Джамиль Ахмад отметил, что уровень безработицы в Пакистане повысился до 21-летнего максимума в 7,1%

ИСЛАМАБАД, 27 ноября. /ТАСС/. Текущий экономический рост Пакистана не в состоянии обеспечить развитие страны с населением в 250 млн человек и покончить с бедностью. Об этом заявил глава Государственного банка Пакистана (SBP, центробанк) Джамиль Ахмад.

Экономический рост Пакистана неуклонно снижался за последние 30 лет, достигнув в последние пять лет среднего показателя в 3,4%. "Наши бизнес-циклы сокращаются, и поэтому текущая модель роста не может поддерживать страну с населением более 250 млн человек", - цитирует Ахмада издание The Express Tribune.

По словам главы центробанка, уровень безработицы в Пакистане повысился до 21-летнего максимума в 7,1%. По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в стране составляет 44,7%.

Пакистан переживает длительную фазу стабилизации экономики, которая легла тяжким бременем на людей и предприятия в виде высоких налогов, высоких цен на энергоносители, необходимых для компенсации последствий неэффективности и отсутствия контроля над растущими расходами. "Дальнейшее продолжение политики стабилизации в течение неопределенного времени нежелательно и не является устойчивым, - подчеркнул глава SBP. - Правительство и бизнес-сообщество должны пересмотреть подход к решению структурных экономических и финансовых проблем".

Пакистану необходимы долгосрочные реформы, частный сектор не должен приносить их в жертву ради своей краткосрочной прибыли, ему необходимо производить товары, отвечающие мировому спросу и стандартам качества, резюмировал Ахмад.

По оценке Международного валютного фонда, реальный рост ВВП Пакистана в 2024 году составил 2,5%, доля исламской республики в мировой экономике не превысила 0,32%.