Число посетивших КНДР туристов из России выросло более чем в два раза

Их количество превысило 5 тыс. человек, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Количество российских туристов, посетивших КНДР в этом году, выросло более чем в два раза и превысило 5 тыс. человек, сообщил глава Минприроды РФ, сопредседатель межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с российской стороны Александр Козлов.

"Наличие прямого рейса позволит привлечь больше туристов из Центральной части России. В текущем году турпоток уже вырос. Свыше пяти тысяч россиян - туристов посетили Корею. Это более чем в два раза выше, чем в прошлом году", - сказал он в ходе заседания межправительственной комиссии.

По словам Козлова, в России в свою очередь побывали 434 корейских туриста.

Министр напомнил, что 27 июля впервые в истории было запущено прямое авиасообщение между Москвой и Пхеньяном. Авиарейс между столицами сейчас выполняется раз в месяц.

РФ и КНДР также работают над сотрудничеством по развитию транспортной инфраструктуры Пхеньяна. Говоря о железнодорожном сообщении, Козлов отметил, что 17 июня возобновлено курсирование беспересадочного вагона по маршруту Пхеньян - Москва. "Также налажено движение Пхеньян - Хабаровск, Туманган - Хасан. Взаимодействуем и по вопросам развития транспортной инфраструктуры Пхеньяна", - сказал он.