CBS: в США живые ели на Рождество могут стать популярнее на фоне тарифов Трампа

Введенные американским президентом против стран Азии пошлины подняли цены на искусственные елки

ВАШИНГТОН, 27 ноября. /ТАСС/. Высокие импортные пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, могут склонить больше американцев к выбору живых елей на Рождество вместо искусственных импортных деревьев. Об этом сообщил телеканал CBS News.

Отмечается, что большинство искусственных пластиковых елок ввозят из стран Азии, против которых Белый дом ввел таможенные пошлины. По словам Криса Батлера, главы американской компании, которая продает искусственные рождественские ели и другие украшения, пошлины на изделия выросли "фактически с нуля" до 20-30% в зависимости от страны-производителя. Согласно его оценкам, искусственные ели стоимостью $100 подорожали в среднем на $10-15. Он считает, что указ Трампа об отмене пошлин на некоторые не производимые в США импортные товары должен распространяться также на искусственные ели. Батлер напомнил, что исключения уже сделаны для кофе, бананов, манго и других продуктов

При этом живые ели, напротив, выращивают на территории Соединенных Штатов, поэтому они не облагаются пошлинами. На примере одной из елочных ферм телеканал отмечает, что за последний год цены на живые деревья не выросли, в отличие от пластиковых. По его оценкам, это может привести к росту популярности живых рождественских елей в 2025 году.

2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Позднее американский лидер менял тарифную ставку для некоторых стран.