Хайнань станет воротами для бизнеса глобального Юга благодаря налоговым льготам

После "таможенного закрытия острова" перечень товаров, ввозимых без уплаты таможенных платежей, расширится с 1900 до 6637 позиций

Редакция сайта ТАСС

ХАЙКОУ, 27 ноября. /ТАСС/. Южная китайская провинция Хайнань с декабря 2025 года станет особой экономической и таможенной зоной, что принесет выгоду компаниям из России, стран Азии, Африки и Латинской Америки, которые смогут сократить свои налоговые затраты на 20% и получить уникальные условия для выхода на огромный китайский рынок. Об этом пишет информационный ресурс "Чжунго синьвэньван".

По словам официальных лиц, главные преимущества для бизнеса будут заключаться в специальных налоговых режимах: нулевых пошлинах и низких налоговых ставках. На 18 декабря текущего года запланировано так называемое таможенное закрытие порта свободной торговли, предусматривающее превращение провинции в отдельную изолированную таможенную зону с беспошлинным движением товаров. Это ключевой этап в создании одного из самых амбициозных проектов Китая, который откроет уникальные возможности для компаний из стран глобального Юга, включая Россию, Казахстан, Индию, Бразилию и другие.

После "таможенного закрытия острова" перечень товаров, ввозимых без уплаты таможенных платежей, расширится с 1900 до 6637 позиций. Важно, что будут отменены не только импортные пошлины, но и налог на добавленную стоимость и акцизов, что в сумме может снизить затраты на импорт сырья и оборудования примерно на 20% по сравнению со стандартной процедурой ввоза в Китай.

Для компаний, которые решат зарегистрироваться на Хайнане, действует льготная ставка налога на прибыль - 15% вместо стандартных 25% в Китае. Высококвалифицированные специалисты таких компаний также смогут платить подоходный налог по ставке до 15%, а не до 45%.

Власти привели наглядный пример: текстильная компания на Хайнане может беспошлинно импортировать египетское льняное волокно, производить из него ткани, а при достижении 30% переработки экспортировать их в материковый Китай без уплаты пошлин. При этом сама компания и ее сотрудники будут пользоваться всеми налоговыми льготами.

Таким образом, Хайнань позиционирует себя не просто как курортный регион, а как новый глобальный хаб для торговли и инвестиций, предлагая бизнесу из развивающихся стран эффективный и выгодный мост для интеграции в экономику Китая.