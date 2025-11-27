Компания из Новосибирска отремонтирует томский аэродром за 958 млн рублей

Контракт на выполнение работ уже заключен

ТОМСК, 27 ноября. /ТАСС/. Победителем торгов на ремонт в международном аэропорту Томска имени Н. И. Камова с ценой контракта в почти 958 млн рублей стала АО "Новосибирскавтодор". По результатам конкурса уже заключен контракт, сообщается в материалах сайта госзакупок.

"По результатам открытого конкурса заключен контракт с подрядной организацией на выполнение работ по капитальному ремонту аэродромных объектов в Международном аэропорту Томска (Богашево) им. Н. И. Камова", - говорится в документации.

Закачиком работ стало ФГУП "Администрации гражданских аэропортов (аэродромов)".Согласно конкурсной документации, торги на проведение ремонта выиграло АО "Новосибирскавтодор", сумма контракта - 957,9 млн рублей. Работы начались с даты заключения контракта и должны закончиться в декабре 2026 года.

АО "Новосибирскавтодор" является одной из ведущих дорожно-строительных компаний в Сибири. Она предоставляет полный спектр услуг, включая проектирование, строительство, реконструкцию, ремонт и эксплуатацию автомобильных дорог и инженерных сооружений. Область реализации проектов охватывает 16 субъектов РФ.

Аэропорт Томска является одним из наиболее интенсивно развивающихся региональных аэропортов федерального значения. 29 августа 2024 года там открылся новый пассажирский терминал для внутренних перевозок, который рассчитан на 1 млн пассажиров в год. К 2030 году планируется нарастить пассажиропоток до 1,1 млн пассажиров в год.