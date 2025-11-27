Россия и Таиланд обсуждают проблему банковских переводов

Глава Федерации промышленности Таиланда Криенгкрай Тхиеннукун при этом уверен в увеличении годового товарооборота между странами до $10 млрд

Редакция сайта ТАСС

ПХУКЕТ /Таиланд/, 27 ноября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Россия и Таиланд ведут серьезные обсуждения проблемы осуществления банковских переводов во внешнеторговой деятельности. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил глава Федерации промышленности Таиланда Криенгкрай Тхиеннукун на полях проходящего на Пхукете Российско-таиландского инвестиционного форума.

"Я думаю, что сейчас хороший момент для проведения этого форума и укрепления связей между нашими странами. Он представляет хорошую возможность для обсуждения наших бизнес-контактов в условиях существующих вызовов в мире. Проблема осуществления банковских переводов из-за санкций является главным препятствием для ведения торговли. При наличии неопределенности с переводом средств инвестиции, безусловно, сократятся. В связи с этим в рамках Таиландско-российского делового совета мы серьезно обсуждаем эти вопросы, чтобы найти противодействие этой проблеме", - сказал он, выразив уверенность, что "необходимые решения будут найдены российской и таиландской сторонами в ближайшем будущем".

Тхиеннукун также выразил уверенность в увеличении годового товарооборота между Россией и Таиландом с нынешних $2 млрд до $10 млрд.

Российско-таиландский инвестиционный форум в среду начал работу в островной таиландской провинции Пхукет. Он завершится 28 ноября фестивалем современной таиландско-российской культуры MIR. Ожидается, что деловой смотр будет содействовать установлению долгосрочных деловых связей между российскими и таиландскими компаниями. В нем принимают участие представители 200 компаний России и Таиланда.