Эксперт Фролов: запрет на экспорт дизеля для непроизводителей не снимут досрочно

Правительство может не пролонгировать его с января 2026 года, если не произойдет аномалий на рынке, считает главный редактор портала "ИнфоТЭК"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Запрет на экспорт дизельного топлива для непроизводителей не будет снят досрочно. Если аномалий на рынке в ближайшее время не произойдет, то правительство может принять решение и не пролонгировать его с января 2026 года, заявил ТАСС главный редактор портала "ИнфоТЭК" Александр Фролов.

По его словам, когда в сентябре 2023 года, запрет на экспорт топлива вводился первый раз, было ясно, что в наиболее жестком своем варианте он просуществует недолго - в течение нескольких недель, а потом его начнут потихоньку ослаблять. Но тогда запрет вводился для всех, включая производителей, а потому происходило затоваривание мощностей хранения. "Сейчас запрет на экспорт дизельного топлива введен в более мягком варианте и производителей не касается, то есть он не затрагивает производственные процессы, поэтому прямой необходимости в досрочном снятии нет. Скорее всего он продлится, как и предполагается до 31 декабря текущего года", - считает он.

Фролов отметил, что основной вопрос - не будут ли его продлевать на всякий случай. "Судя по текущей ситуации на НПЗ, на оптовом и на розничном рынках прямой необходимости продлевать запрет нет. Котировки зимнего дизеля снизились с почти 78 тыс. до 73,2 тыс. рублей за тонну. На АЗС, по данным Росстата, дизельное топливо по сравнению с декабрем 2024 года подорожало на 7,2%. То есть оно немного выходит за верхнюю границу прогнозной инфляции на этот год, но в течение декабря возможно (хотя и не обязательно) снижение средних показателей. Если аномалий не будет, то правительство может и не продлевать запрет", - считает он.

С 1 октября и до конца года действует запрет на экспорт дизтоплива для непроизводителей. Также до конца года продлен запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, включая производителей (не распространяется на поставки по межправительственным соглашениям).

Управляющий партнер компании "Петролеум трейдинг" Максим Дьяченко отметил, что открытие возможности экспорта дизельного топлива - спорный вопрос. По его словам, это будет выгодно только трейдерам, которые занимаются экспортом дизельного топлива с внутреннего рынка.