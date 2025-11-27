Приватбанк инициирует принудительное изъятие активов Коломойского и его партнера

Бизнесмены не выполнили решение Лондонского суда о компенсации банку более $3 млрд

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Приватбанк объявил, что инициирует процедуру принудительного изъятия активов у своих бывших владельцев - украинских бизнесменов Игоря Коломойского (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) и его партнера Геннадия Боголюбова, которые не выполнили решение Лондонского суда о компенсации банку более $3 млрд.

"Ответчики не произвели никаких выплат в счет возмещения убытков Приватбанка, определенных судебным решением. <...> Решение Высокого суда Англии может быть исполнено не только в Великобритании, но и в других юрисдикциях согласно соответствующему национальному законодательству стран. Банк готовится начать процедуры признания и выполнения этого решения в ряде юрисдикций вне Великобритании, в том числе и на Украине, где ответчики владеют активами", - говорится в сообщении на сайте Приватбанка.

В банке добавили, что также будут принимать меры для обеспечения исполнения решения суда в полном объеме, в том числе через механизмы трансграничного взыскания, однако признают, что эти процедуры могут занять долгое время.

В начале ноября Лондонский суд обязал Коломойского и Боголюбова выплатить ранее принадлежавшему им Приватбанку более $3 млрд в качестве "возмещения ущерба", который, по мнению суда, бывшие владельцы нанесли банку. При этом суд отказал бизнесменам в ходатайствах о подаче апелляции и приостановке исполнения судебного решения до ее рассмотрения. Срок для осуществления выплаты истек 24 ноября.

На Украине уже изъяли часть активов Коломойского - доли в компании "Укрнафта", а также пакет акций Никопольского ферросплавного завода. Однако, по данным местных СМИ, в собственности бизнесмена в стране прямо или опосредованно остаются часть акций Запорожского ферросплавного завода, Криворожского железорудного комбината и Марганецкого горно-обогатительного комбината. Также он владеет недвижимостью и активами за рубежом.

Национализация Приватбанка

В 2015 году в результате конфликта с Петром Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), занимавшим тогда пост президента Украины, Коломойский был отправлен в отставку с должности главы администрации Днепропетровской области, а Приватбанк, одним из собственников которого был бизнесмен, в декабре 2016 года был национализирован. По данным Нацбанка Украины, до национализации Коломойский владел прямо 41,6572% акций банка, еще 16,5748% - опосредованно через компанию Triantal Investments Ltd. Боголюбов прямо и косвенно владел 41,5769% акций банка.

Приватбанк с 2017 года доказывал в суде, что Коломойский и Боголюбов через подконтрольные им компании вывели средства из банка. По информации Приватбанка, среди участников этой схемы были три юрлица из Великобритании и одно с Британских Виргинских островов.

Сам Коломойский в настоящий момент находится под стражей на Украине. Его задержали 2 сентября 2023 года и предъявили обвинения по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Затем против него выдвинули новое обвинение - в завладении средствами Приватбанка. 7 мая 2024 года в отношении бизнесмена было заведено уголовное дело по обвинению в организации заказного убийства адвоката Сергея Карпенко, который работал на миллиардера Виктора Пинчука, зятя второго президента Украины Леонида Кучмы. Планы убийства адвоката не были доведены до конца.