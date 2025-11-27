ЦБ отметил положительные тенденции в борьбе с мошенниками в сфере МФО

Полностью исключить риски не удастся, поскольку невозможно создать "когнитивный щит", который бы безусловно защищал граждан от действий злоумышленников, заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Банк России фиксирует снижение в 2025 году количества жалоб, связанных с мошенничеством в сфере микрофинансовых организаций (МФО), заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута на XXIV Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности.

"Мы уже видим некоторое благополучное влияние всех принятых мер, например, в этом году у нас только 9% жалоб, связанных с мошенничеством. Но эта проблема никуда не денется", - сказал Мамута.

Он подчеркнул, что полностью исключить риски не удастся, поскольку невозможно создать "когнитивный щит", который бы безусловно защищал граждан от действий злоумышленников. "Придумать такой "когнитивный щит", который будет на стороне самого человека безупречно защищать его от рисков мошенничества, скорее всего, невозможно. Эти риски можно снизить. Действительно, понимание, как работают эти механизмы, безусловно, имеет значение, но уязвимости есть у всех. И в какие-то моменты времени они более выражены, а в какие-то - менее, но нет стопроцентной брони. Это важно понимать, чтобы не быть в иллюзиях", - добавил Мамута.