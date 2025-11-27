КТК в декабре ждет завершения изготовления двух выносных причалов

В консорциуме напомнили, что для осуществления грузовых операций с нефтеналивными судами морской терминал КТК имеет три ВПУ

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в декабре ожидает завершения строительства в Дубае двух выносных причалов (ВПУ) для замены двух действующих на своем морском терминале под Новороссийском. Об этом говорится в сообщении компании.

"27 ноября 2025 года в ОАЭ делегация акционеров, принимавших участие в заседаниях корпоративных органов управления КТК, руководителей и специалистов консорциума посетила производственную площадку судоремонтного завода Drydocks World Dubai. Цель визита - проверить степень готовности двух новых выносных причальных устройств, которые в 2026 году будут установлены в акватории морского терминала консорциума взамен действующих ВПУ. Напомним, что замене подлежат два выносных причальных устройства, введенных в эксплуатацию в 2001 году - ВПУ КТК-1 и ВПУ КТК-2", - сказано в сообщении.

Изготовление новых ВПУ практически завершено, КТК ожидает завершения этих работ в декабре. Договор на изготовление двух выносных причалов был заключен в январе 2024 года.

В консорциуме напомнили, что для осуществления грузовых операций с нефтеналивными судами морской терминал КТК имеет три ВПУ. Они изготовлены по индивидуальному проекту. Устройства расположены на расстоянии 5 км от берега, соединены с береговыми сооружениями терминала с помощью подводных трубопроводов.

В октябре глава компании Николай Горбань сообщал, что ранее заявленные сроки по замене двух из трех выносных причальных устройств на терминале - ВПУ-1 и ВПУ-2 - остаются в силе. По плану доставка новых причалов на терминал под Новороссийском должна быть осуществлена в феврале-марте 2026 года, после чего будет проведена их установка.

О компании

Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тыс. км соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК.

Среди крупнейших акционеров консорциума - Россия (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", Exxonmobil, СП "Роснефти" и Shell.