РФ и Пакистан готовы диверсифицировать торговлю, увеличив ее объем

Министр энергетики Пакистана Аваис Легари отметил, что важной статьей российско-пакистанского торгового сотрудничества традиционно является сельхозпродукция

ИСЛАМАБАД, 27 ноября. /ТАСС/. Россия и Пакистан решительно настроены диверсифицировать двустороннюю торговлю и увеличить товарооборот. Об этом заявил министр энергетики Пакистана Аваис Легари.

"В сфере торговли и коммерции обе стороны выразили решимость существенно диверсифицировать двусторонние поставки и увеличить объем торговли", - сказал он по итогам заседания российско-пакистанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в Исламабаде. - Мы договорились усилить координацию между нашими соответствующими органами по содействию торговле, уделяя особое внимание снижению нетарифных барьеров и гармонизации таможенных правил и стандартов".

Ранее министр энергетики РФ Сергей Цивилев отметил, что Россия заинтересована в расширении торговли с Пакистаном, в том числе в увеличении экспорта пшеницы, удобрений и нефти. По его словам, важной статьей российско-пакистанского торгового сотрудничества традиционно является сельхозпродукция, на которую приходится порядка 65% объема российского экспорта в исламскую республику.