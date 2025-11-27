Москва и Минск 27 ноября завершают ратификацию соглашения о рынке электроэнергии

Фактически завершается процесс создания единого рынка электрической энергии Союзного государства, отметил председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности Сергей Алейник

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Россия и Белоруссия 27 ноября завершают ратификацию соглашения о едином рынке электроэнергии Союзного государства. Об этом заявил в разговоре с ТАСС председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности Сергей Алейник.

"Сегодня в Совете идет ратификация соглашения о едином рынке электроэнергии Союзного государства Белоруссии и России. У нас сегодня заседание сессии, <...> сегодня ратификация, фактически мы завершаем процесс создания единого рынка электрической энергии Союзного государства, завершается процесс ратификации", - сказал Алейник после совместного заседания комитета Совета Федерации по международным делам и постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности.

В конце февраля 2024 года занимавший тогда пост министра энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич заявил о готовности общего с Россией рынка электроэнергии к первому этапу работы, касающегося операций по купле-продаже электроэнергии через уполномоченных субъектов хозяйствования.

Россия и Белоруссия разрабатывают правила объединенного энергорынка, изначально его запуск был намечен на начало 2024 года. Минэнерго РФ сообщало, что проект готов к первому этапу работы, касающемуся купли-продажи электроэнергии через уполномоченных. На втором этапе планируется более глубокая интеграция в электроэнергетике - организация единого диспетчерского управления процессами и выравнивание стоимости газа. В дальнейшем планируется синхронизировать этот проект с работой общего рынка электроэнергии ЕАЭС.