Сбер профинансировал первый на юге РФ коттеджный поселок с использованием эскроу-счетов

Поселок расположен на берегу реки в хуторе Новоалександровка

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноября. /ТАСС/. Сбер предоставил кредит в 265 млн рублей на строительство первого на юге РФ коттеджного поселка "Прибрежный" на берегу реки в Азовском районе Ростовской области с использованием эскроу-счетов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Юго-Западного банка Сбербанка.

Сбер профинансировал строительство коттеджного поселка "Прибрежный" в Азовском районе Ростовской области. Кредит в размере 265 млн рублей предоставлен специализированному застройщику "Космос". Это первый на юге России коттеджный поселок, который строится по 214-ФЗ с использованием эскроу-счетов, что обеспечивает максимальную защиту инвестиций дольщиков", - говорится в сообщении.

В кредитной организации уточнили, что застройщик возведет 46 домов общей площадью почти 4 тыс. кв. метров в пяти очередях. Поселок расположен на берегу реки в хуторе Новоалександровка.

"Для Сбера, как для ведущего финансового партнера, крайне важно, что рынок загородной недвижимости переходит на новые, прозрачные стандарты. Финансирование коттеджного поселка "Прибрежный" по 214-ФЗ - это не только инвестиция в качественное жилье, но и надежные финансовые гарантии для клиентов. Использование эскроу-счетов полностью исключает риски, связанные с нецелевым использованием средств или недостроем", - привели в сообщении слова управляющего Ростовским отделением Сбербанка Константина Бугрима.

Коттеджный поселок позиционируется как объект класса "Комфорт+". Для жителей обустроят прогулочные зоны, детские и спортивные площадки, зоны для барбекю и отдыха.