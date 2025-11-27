ЦБ: вопрос допуска к торговле криптовалютой в РФ должен решаться в комплексе

Публичная дискуссия по этому вопросу должна начаться в относительно недалеком будущем, считает статс-секретарь - заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Допуск к торговле криптовалютой в России должен решаться в комплексе предложений, связанных с регулированием обращения цифровой валюты, дискуссия идет, она в недалеком будущем должна стать публичной. Об этом сообщил статс-секретарь - заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов, общаясь с журналистами во время форума "Банкротства. Новая реальность".

"Это, в принципе, должно решаться в комплексе предложений, которые связаны с регулированием обращения цифровых валют на территории Российской Федерации с помощью институтов. Дискуссия идет", - сказал Гузнов.

Он также отметил, что, по его мнению, публичная дискуссия по этому вопросу должна начаться в относительно недалеком будущем.