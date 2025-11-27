Ямал получит свыше 9 млрд рублей казначейского кредита на постройку курорта

К 2035 году агломерация Салехард - Лабытнанги должна превратиться в крупный туристический кластер

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Свыше 9 млрд рублей казначейских кредитов получит Ямало-Ненецкий автономный округ на строительство горнолыжного курорта "Рай-Из". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"К 2035 году агломерация Салехард - Лабытнанги должна превратиться в крупный туристический кластер. <…> Правительство РФ уже одобрило казначейские кредиты на строительство курорта общим объемом свыше 9 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.

Для создания агломерации будет реализован ряд инфраструктурных проектов: строительство моста через Обь, развитие природного парка "Ингилор", реконструкция аэропорта окружной столицы и создание флагманского объекта - горнолыжного курорта "Рай-Из". Сейчас завершается проведение Главгосэкспертизы по первому этапу курорта - объектам горнолыжного комплекса. Уже идет строительство подъездной автодороги.

На Ямале создают большой туристический кластер, который объединит горнолыжный курорт "Рай-Из", рекреационный комплекс "Харбей", международную научную станцию "Снежинка", природный парк "Ингилор" с пешими тропами и гостеприимными стойбищами коренных народов Севера.