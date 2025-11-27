ЦБ: состояние финансов крупнейших компаний РФ не несет системных рисков

Качество обслуживания корпоративных кредитных портфелей в целом остается высоким по сравнению с историческими значениями

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Состояние финансов крупнейших российских компаний не несет системных рисков финансовой стабильности даже при возможном существенном ухудшении операционных результатов, следует из обзора Банка России.

"Даже при существенном дополнительном ухудшении операционных результатов компаний, реализация кредитного риска не создаст системных рисков для финансовой стабильности. Этому также способствует возможность банков проводить реструктуризации, чтобы облегчить заемщикам текущую нагрузку по обслуживанию долга. Такая возможность сохраняется благодаря имеющимся у банков запасам по прибыльности и достаточности капитала", - отмечает регулятор.

Качество обслуживания корпоративных кредитных портфелей в целом остается высоким по сравнению с историческими значениями, но при дифференцированной картине по ряду отраслей, подчеркнули в ЦБ.