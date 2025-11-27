Долговая нагрузка россиян в III квартале снизилась до 9,4%

Во II квартале она составляла 10,1%

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Долговая нагрузка россиян (доля доходов, которые граждане тратят на обслуживание своих кредитов) в III квартале снизилась до 9,4% с 10,1% в II квартале на фоне роста доходов граждан и замедления кредитования, но доля проблемных необеспеченных потребкредитов продолжила расти, следует из обзора финансовой стабильности Банка России

"Долговая нагрузка населения на макроуровне снизилась до 9,4% на 1 октября 2025 года (10,1% на 1 апреля 2025 года), что обусловлено ростом доходов граждан и замедлением кредитования в годовом выражении в сравнении с 2023-2024 годами. Больше всего снизились расходы на обслуживание необеспеченных потребительских кредитов (-0,6 процентного пункта), задолженность по которым сокращается с осени 2024 года (-5,5% в годовом выражении по состоянию на 1 октября 2025 года). В то же время возросла нагрузка граждан по займам МФО и рассрочке от застройщика", - отметили в ЦБ.

При этом доля проблемных кредитов в сегменте необеспеченного потребительского кредитования на 1 октября достигла 12,9% (10,8% на 1 апреля), что главным образом обусловлено вызреванием кредитов, выданных в период кредитного перегрева 2023-2024 годов.