ГД рассмотрит проект о квоте для самозанятых при локализации такси

В случае принятия это позволит обеспечить поэтапный и сбалансированный переход к требованиям, уточнил председатель Госдумы Вячеслав Володин

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы в ближайшее время рассмотрят законопроект квоте 25% от общего количества зарегистрированных в региональном реестре такси для самозанятых таксистов, чьи машины не соответствуют требованиям закона о локализации. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"В случае принятия это позволит обеспечить поэтапный и сбалансированный переход к требованиям локализации. Планируем в ближайшее время рассмотреть законодательную инициативу и выйти на решение", - написал Володин в Max.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов во главе с заместителем председателя думского комитета по защите конкуренции Антоном Гетта в октябре. Изменения предлагается внести в закон "Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации".

Для сбалансированного перехода к требованиям локализации законопроектом предлагается предусмотреть до 1 января 2033 года ежегодную квоту в 25% от общего количества записей в региональном реестре легковых такси, для физических лиц, которые не соответствуют требованиям закона о локализации автомобилей в такси, если транспортное средство принадлежит им на праве собственности в течение как минимум шести месяцев.

Закон о локализации такси должен вступить в силу 1 марта 2026 года. В связи с этим в Госдуму поступают обращения, в первую очередь от самозанятых отметил Володин. Водителей беспокоит, что не все смогут соблюсти требования для включения в официальный реестр, добавил он.