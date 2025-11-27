Т-банк: число самозанятых в России выросло до 15 млн человек

Основная часть активных исполнителей находится в возрасте 25-45 лет

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 27 ноября /ТАСС/. Число самозанятых в России по состоянию на октябрь 2025 года приблизилось к 15 млн человек, что на 27% больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные исследования Т-банка (есть в распоряжении ТАСС).

"Самозанятость - это один из самых динамичных рынков гибкой занятости", - отметила руководитель сегмента самозанятости Т-банка Ульяна Матюшенкова.

Рынок самозанятых продолжает расти быстрее всех остальных форм гибкой занятости. Наибольший рост зафиксирован среди молодежи: за последние четыре года сегмент 14-17 лет увеличился в 20 раз, а 18-22 лет - в 7 раз. При этом основная часть активных исполнителей находится в возрасте 25-45 лет.

В 2025 году доля многопрофильных самозанятых, работающих в нескольких сферах, выросла до 21,1%. Для большинства из них это подработка - регулярно выполняют заказы менее 20% самозанятых.