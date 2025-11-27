Ковальчук: российский метод восстановления корпуса реактора экономит миллиарды

Речь идет о 164 млрд рублей ежегодно, уточнил президент НИЦ "Курчатовский институт"

СИРИУС /федеральная территория/, 27 ноября. /ТАСС/. Технология восстановительного отжига корпуса реактора атомной электростанции, разработанная учеными НИЦ "Курчатовский институт" и Росатома, экономит 164 млрд рублей ежегодно. Об этом на сессии V Конгресса молодых ученых "От первой АЭС в России к глобальному технологическому лидерству" заявил президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

Решение позволяет восстанавливать первоначальные механические свойства металла, продлевая срок службы реактора.

"Если раньше это применялось к реакторам [мощностью] 440 МВт, то некоторое время назад был отожжен реактор-"тысячник" на Балаковской АЭС. Мы провели эти работы. У нас есть бумага, которую прислал "Росэнергоатом", что только одна эта процедура в год экономит 164 млрд рублей. Это результат фундаментальной [научной] деятельности и этого опыта нет ни в одной стране мира", - сказал Ковальчук.

