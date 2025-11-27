Ставрополье направит 4 млрд рублей казначейских кредитов на инфраструктуру

Объем государственного долга сохраняется на безопасном уровне, отметила зампред правительства - министр финансов Ставропольского края Лариса Калинченко

СТАВРОПОЛЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Ставропольский край направит более 4 млрд рублей казначейских кредитов на создание инженерной инфраструктуры в регионе в 2026 году. Об этом сообщила журналистам зампред правительства - министр финансов края Лариса Калинченко.

"Более 4 млрд рублей - это федеральные казначейские инвестиционные кредиты. Они носят целевой характер и будут вложены в инженерную инфраструктуру - водоводы, газопроводы, энергетика и так далее", - сказала она по итогам заседания краевого парламента в четверг.

Калинченко отметила, что привлечение казначейских кредитов под 3% годовых увеличит государственный долг Ставрополья в 2026 году.

"Деньги носят целевой характер. Самое замечательное, что они даются на очень длинный период времени - нас есть 15 лет для того, чтобы их погасить. При этом объем государственного долга сохраняется на безопасном уровне - 12,3% к объему налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета", - пояснила зампред правительства - министр финансов края на заседании думы региона.

Ранее руководитель Казначейства России Роман Артюхин сообщил, что казначейские инфраструктурные кредиты выдаются на проекты, улучшающие качество жизни в сферах инфраструктуры, ЖКХ и транспорта.