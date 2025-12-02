ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Макроэкономическая сессия форума "Россия зовет!". Видеотрансляция

11:13
Эфир

В рамках 16-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" проходит макроэкономическая сессия.

Модератор:
Дмитрий Пьянов - первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ.

Спикеры:

  • Эльвира Набиуллина - председатель Центрального банка Российской Федерации;
  • Антон Силуанов - министр финансов;
  • Максим Решетников - министр экономического развития;
  • Максим Орешкин - заместитель руководителя администрации президента РФ;
  • Фань Юй Синь - председатель правления компании New New Shipping;
  • Иван Таврин - основатель и глава компании Kismet Capital Group.

ТАСС выступает информационным партнером инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!". 

