Макроэкономическая сессия форума "Россия зовет!". Видеотрансляция
Редакция сайта ТАСС
11:13
В рамках 16-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" проходит макроэкономическая сессия.
Модератор:
Дмитрий Пьянов - первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ.
Спикеры:
- Эльвира Набиуллина - председатель Центрального банка Российской Федерации;
- Антон Силуанов - министр финансов;
- Максим Решетников - министр экономического развития;
- Максим Орешкин - заместитель руководителя администрации президента РФ;
- Фань Юй Синь - председатель правления компании New New Shipping;
- Иван Таврин - основатель и глава компании Kismet Capital Group.
ТАСС выступает информационным партнером инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".