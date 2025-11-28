Росрыболовство: более 120 судов построят в рамках программы инвестквот

Готовы уже 48 кораблей и 30 перерабатывающих заводов, сообщил глава организации Илья Шестков

ХАБАРОВСК, 28 ноября. /ТАСС/. Более 120 новых судов будет построено в рамках двух этапов программы квот на инвестиционные цели. Построено уже 48 судов и 30 перерабатывающих заводов, сообщил журналистам перед заседанием Дальневосточного научно-промыслового совета глава Росрыболовства Илья Шестков.

"Построено уже 48 судов. Мы ожидаем, что в целом будет построено более 120 судов в рамках двух этапов инвестиционной программы. Построено также 30 перерабатывающих заводов. Конечно, эта программа очень важная для обновления промыслового флота, для модернизации всего рыбохозяйственного комплекса", - сказал Шестаков.

Квоты на инвестиционные цели предполагают, что 20% квот с каждого судна отдается на стимулирование компаний, которые занимаются строительством судов на российских верфях. Эта мера была введена в 2015 году для обновления промыслового флота, 70% которого, по оценкам Росрыболовства, устарели.