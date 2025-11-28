"Ведомости": профильные ведомства не одобрили аутентификацию в МФО по биометрии

Как уточняет издание, Минцифры концептуально поддерживает повышение доступности финансовых услуг для граждан, однако считает необходимым сначала "оценить необходимость проектируемого регулирования"

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Минцифры и МВД не одобрили идею ЦБ РФ разрешить подтверждение личности клиентов микрофинансовых организаций (МФО) через биометрические системы и ID-сервисы банков. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на письма министерств, тезисы которых подтвердили в Минцифры РФ.

В письме указывается, что Минцифры концептуально поддерживает повышение доступности финансовых услуг для граждан, при этом считает "целесообразным оценить необходимость проектируемого регулирования по итогам накопления правоприменительной практики".

Подтверждение личности по биометрии при дистанционном оформлении микрозаймов станет обязательным для микрофинансовых компаний с 1 марта 2026 г., для микрокредитных компаний - с 1 марта 2027 года, напомнили в газете. Все операции должны осуществляться через Единую биометрическую систему (ЕБС), за исключением использования сторонних аккредитованных компаний. По мнению Минцифры, рост пользователей ЕБС свидетельствует о повышении доверия к ней и востребованности ее услуг.

В то же время замглавы МВД Андрей Храпов отмечает в письме, что подтверждение личности клиентов микрофинансовых организаций через ЕБС "в настоящее время является максимально надежным и безопасным способом". Подтверждение личности клиентов МФО через биометрические системы и ID-сервисы банков может негативно повлиять на уровень кибербезопасности из-за большой вероятности хакерских атак и утечек персональных данных.

Кроме того, Храпов указывает на анализ следственно-судебной практики, показывающей, что МФО зачастую фигурируют в преступлениях по принципу финансовой пирамиды. Так, мошенники могут незаконно обналичивать деньги путем выдачи займов гражданам, в том числе неосведомленным, чьи паспортные данные указываются при оформлении кредитов.

Один из источников газеты также указал, что правительство РФ переадресовало обращение ЦБ в министерства, их ответы получены и направлены Банку России.