Организаторы форума "Россия зовет!" рассчитывают на участие Путина

Мероприятие пройдет 2 декабря

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Организаторы инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" рассчитывают, что президент России Владимир Путин примет участие в пленарной сессии инвестфорума. Об этом заявил журналистам первый заместитель президента - председателя правления банка Дмитрий Пьянов. Согласно программе форума, пленарная сессия состоится во вторник, 2 декабря.

"На следующей неделе, со вторника, начинается "Россия зовет!" с традиционной программой. (Будет - прим. ТАСС) макроэкономическая сессия со всеми представителями денежных властей, представителями бизнеса, в том числе международного, и пленарная сессия, как мы надеемся, с участием президента Российской Федерации. Поэтому приглашаю вас на это мероприятие", - сказал Пьянов журналистам.

Российский лидер традиционно посещает площадку инвестиционного форума "Россия зовет!".

Среди участников форума также заявлены министр финансов РФ Антон Силуанов, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, министр экономического развития РФ Максим Решетников, заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин.

В этом году участники инвестиционного форума обсудят инновационные решения и новые траектории развития для российской экономики и инвестиций, а также новые инструменты на стыке технологий и финансов. Основная тема форума в 2025 году - "Движение вверх: смелые решения для новой экономики".

