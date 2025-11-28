Politico: сумма кредита ЕС Киеву за счет активов РФ может достичь €210 млрд

Для этого Евросоюзу придется задействовать российские средства, которые хранятся не только в Бельгии, но и в других государствах

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Virginia Mayo

БРЮССЕЛЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Сумма "репарационного кредита", который Евросоюз хочет предоставить Украине за счет замороженных в Европе суверенных российских активов, может составить до €210 млрд. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

Читайте также

"Спрятаться за спинами не получится". Как Бельгия ответит за воровство активов РФ

По их словам, Еврокомиссия может предложить пакет мер по кредитованию Киева за счет экспроприированных активов РФ, который потребует мобилизовать средства в размере €210 млрд, что равно объему основной части блокированных в Европе активов, замороженных на площадке Euroclear в Бельгии. Изначально речь шла о выделении Украине так называемого репарационного кредита в размере €140 млрд.

Источники Politico отметили, что мобилизация такой суммы, нацеленная на покрытие финансовых потребностей Украины в течение ближайших двух лет, потребует задействования активов, хранящихся не только в Бельгии, но и на территории других государств. Средства также пойдут на погашение кредита, предоставленного Киеву Группой семи (G7) и обеспечение срочных финансовых нужд.

Основная часть блокированных в ЕС суверенных активов РФ в размере €210 млрд находится на площадке Euroclear в Бельгии, которая опасается, что основной удар российских ответных мер придется по ней. Как ранее заявил в интервью ТАСС посол России в Бельгии Денис Гончар, присвоение российских активов под прикрытием любой схемы будет расценено "как воровство", ответные меры "последуют незамедлительно" и заставят Запад "подсчитывать убытки".

Страны ЕС продолжают обсуждать пути дальнейшего финансирования Украины, в том числе возможность использования для этой цели замороженных на Западе российских активов. Бельгия заблокировала на саммите ЕС 23 октября план ЕК по экспроприации активов РФ под видом предоставления Украине так называемого репарационного кредита, опасаясь ответных мер Москвы и требуя от стран ЕС юридических гарантий, что финансовые потери Бельгии будут распределены по всем странам блока. Решение этого вопроса было отложено до саммита ЕС в декабре, а Еврокомиссия получила указание саммита ЕС подготовить различные варианты кредитования Украины на 2026-2027 годы. Пресс-служба ЕК ранее неоднократно заявляла, что для Еврокомиссии экспроприация активов России остается приоритетным вариантом.