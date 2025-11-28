Назван регион-лидер по частоте страховых случаев по ОСАГО

Им стала Ингушетия

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Лидером по частоте страховых случаев за период с 1 октября 2024 года по 30 сентября 2025 года стала Республика Ингушетия. На втором месте находится Приморский край, а на третьем - Новосибирская область и Дагестан. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев через пресс-службу.

"Первое место по частоте страховых случаев по ОСАГО за период с 1 октября 2024 года по 30 сентября 2025 года вновь заняла Республика Ингушетия с частотой 10,5%, что на 2,6 п. п. больше, чем годом ранее за тот же период. Частота страховых случаев в Приморском крае выросла до 7,2%, и регион поднялся на второе место. Третье место между собой делят Новосибирская область и Республика Дагестан с частотой страховых случаев 7%. При этом средняя частота страховых случаев по ОСАГО в России составила 4,7%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на четвертой строчке по частоте страховых случаев находится Хабаровский край - 6,5%, на пятой Республика Саха (6,4%). Далее следуют Калининградская область (6%), Ярославская область (5,7%), Республики Татарстан, Бурятия и Москва (5,5%), Республика Марий Эл и Томская область (5,4%). На десятом месте рэнкинга находится Челябинская область, где частота страховых случаев по ОСАГО составляет 5,3%.

Также по данным РСА, частоту страховых случаев по ОСАГО выше среднего по стране имеют: Калмыкия, Астраханская область, Санкт-Петербург, Омская область - 5,2%, Красноярский край - 5,1%, Карачаево-Черкесская Республика, Чувашия, Камчатский край, Московская область, Ямало-Ненецкий автономный округ - 5%, Севастополь и Иркутская область - 4,9%, Самарская и Липецкая области - 4,8%.

"Высокая частота страховых случаев по ОСАГО может возникать по нескольким причинам, например, повышенной дорожной активности и плотности трафика или из-за ухудшения дорожной инфраструктуры, включая недостаточность дорожных камер, контролирующих дисциплину на дороге. Однако в регионах-лидерах рэнкинга по частоте страховых случаев по ОСАГО, где показатели стабильно сильно выше, чем в среднем по стране, эта проблема во многом связана с высоким уровнем недобросовестных практик в ОСАГО. Заметный рост этого показателя, который отмечается, например, в Республике Ингушетия (+2,6 п. п.) и Новосибирской области (+1,5 п. п.), говорит об ухудшении ситуации в этих регионах и необходимости обратить внимание на активность использования недобросовестных и мошеннических схем и проблемы с безопасностью дорожного движения", - сказал Уфимцев.

Он отметил, что мошеннические практики и злоупотребления в ОСАГО имеют негативные последствия как для автовладельцев и страховщиков, так и для экономики в целом.