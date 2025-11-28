Посол РФ обсудил с главой Hainan Airlines новые рейсы в Россию

Игорь Моргулов предложил рассмотреть возможность организации дополнительных перелетов в некоторые российские регионы, напомнив о наличии там развитой аэропортовой инфраструктуры

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 28 ноября. /ТАСС/. Посол РФ в КНР Игорь Моргулов обсудил с гендиректором китайской авиакомпании Hainan Airlines Юй Чаоцзе увеличение количества рейсов в российском направлении. Об этом сообщило посольство РФ в Китае.

Как уточняется в Telegram-канале дипломатической миссии, встреча состоялась в пятницу. Моргулов предложил рассмотреть возможность организации дополнительных перелетов в ряд российских регионов, напомнив о наличии там развитой аэропортовой инфраструктуры. Он указал на востребованность таких решений для расширения деловых и туристических обменов.

Посол обсудил с главой Hainan Airlines состояние и перспективы развития авиасообщения между Россией и КНР. Как отмечается, за январь - октябрь совместный воздушный пассажиропоток двух стран увеличился на 38%, и этому, в частности, способствовало введение 15 сентября Китаем безвизового режима в отношении россиян.

Юй Чаоцзе обратил внимание, что Hainan Airlines входит в четверку лидеров по перевозкам пассажиров на китайско-российском направлении. Он подтвердил, что его компания планирует последовательно наращивать количество рейсов в Россию, расширять их географию.