Статья

Зависть и предубеждение: чем может закончиться спор маркетплейсов с банками

Около месяца в публичном поле длится дискуссия между представителями банковского сообщества и цифровых торговых платформ. Первые упрекают маркетплейсы в неуплате налогов и нарушении конкуренции, вторые выдвигают встречные обвинения — в желании банков снизить свои затраты и избавиться от успешных конкурентов. Каковы доводы обеих сторон, что думают об этом эксперты и каким может быть исход конфликта — в материале ТАСС

"Тяжелая артиллерия"

В конце октября глава Центробанка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина заявила, что скидки на маркетплейсах от собственных банков этих платформ являются не совсем справедливой конкуренцией. Предложения ЦБ ограничить возможности маркетплейсов устанавливать скидки на товары в зависимости от способа оплаты и запретить им продавать продукты дочерних банков были направлены в Минэкономразвития.

В министерстве заявили, что "письмо прорабатывается". Вместе с тем там подчеркнули, что "в действующей редакции 289-ФЗ "О платформенной экономике" уже есть возможность на уровне правительства устанавливать необходимые требования к цене товара на платформах".

Получили письмо от ЦБ и в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России. Замглавы службы Адиля Вяселева сообщила, что действия маркетплейсов по продвижению собственных финтех-сервисов уже были в фокусе внимания ФАС.

"Мы понимаем желание бизнеса развиваться в различных направлениях, в том числе и в банковском секторе. Но с учетом масштаба электронной торговли для любого банка, который захочет воспользоваться возможностью продвигать свои карты, свои платежные инструменты на аналогичных условиях, должен быть открыт равный доступ", — заявила она.

Налоговые претензии

Главы Сбера, ВТБ, Т-банка, Альфа-банка и Совкомбанка также подключились к дискуссии и направили свое обращение председателю Госдумы Вячеславу Володину. "Полагаем целесообразным запретить операторам посреднических платформ (маркетплейсам) вкладывать средства в снижение цен товаров, распространив запрет как на прямые скидки и акции, так и косвенные формы финансирования (бонусные программы, возвраты, маркетинговые субсидии)", — говорится в письме.

Глава Сбербанка Герман Греф сравнил скидочные предложения площадок только по карте банка маркетплейса с "торговым рабством" и заявил, что, по расчетам Сбера, в 2025 году интернет-платформы не доплатили налогов за счет своих скидок на 1,5 трлн рублей.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов ответил на это, что все участники АКИТ — добросовестные налогоплательщики, а "вводить ограничения в одном сегменте экономики и оставить возможности давать скидки во всех других требует серьезной, большой экспертной проработки".

По словам налоговых специалистов, при разговоре о фискальной дисциплине всей индустрии электронной торговли следует строго разделять бизнес продавцов и производителей, торгующих через площадку, и самой площадки, выполняющей функции их агента. Эксперт по налогам, партнер юридической фирмы Orlova\Ermolenko Надежда Орлова акцентирует внимание на том, что маркетплейсты собирают продавцов со всех регионов страны, в том числе с льготным налогообложением.

"Говорить о том, что маркетплейсы не доплатили налоги, в частности, из-за применения продавцами пониженных ставок, все равно что прийти на рынок и требовать, чтобы все торгующие на нем продавцы платили бы налоги как единый крупный налогоплательщик, отказавшись от своей системы налогообложения: упрощенной системы налогообложения или единого сельхозналога, просто потому, что они продают свою продукцию на территории рынка", — заявила она ТАСС.

Реакция маркетплейсов

Представители торговых платформ по-разному отреагировали на обвинения со стороны банковского сообщества. С наиболее бескомпромиссной реакцией выступила основатель Wildberries (WB) и глава объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ), председатель комитета по цифровым платформам "Деловой России" Татьяна Ким.

В письме, направленном ею в ЦБ, правительство и Федеральное собрание, она пишет о том, что утверждения финансовых организаций о невозможности честной конкуренции с маркетплейсами не выдерживают критики, поскольку у самих банков есть свои торговые платформы. По ее мнению, в действительности банками движет "желание снизить собственные затраты на кешбэки и бонусы, сохранить комиссионные доходы и избавиться от конкурентов".

В компании Ozon предупредили о том, что "предложение банков станет причиной повышения цен для 85 млн покупателей платформ". В то же время в пресс-службе маркетплейса отметили, что Ozon с октября обсуждает с 17 банками их участие в открытой программе лояльности маркетплейса в целях создания выгодных цен для россиян.

Открыты к диалогу и в "Яндекс.Маркете". "Мы готовы обсуждать с регулятором и участниками рынка возможные форматы регулирования скидочной политики цифровых платформ. Наша общая задача — найти сбалансированный подход, который будет поддерживать развитие торговли в интересах покупателей и продавцов, но при этом не приведет к ограничению конкуренции", — заявили ТАСС в сервисе.

Позиция Ассоциации российских банков

"ЦБ предлагает запретить снижение цены на товары при использовании определенной формы оплаты. Это нас немножечко удивляет. Почему дискриминацией оказалось снижение цен на товары для широкого круга граждан за счет сокращения собственной маржи, ведь маркетплейсы осуществляют скидку за счет нее", — задался вопросом на XXIV ежегодной конференции глава Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян.

Также, по его словам, непонятно, почему "некоторые банки, имеющие государственные привилегии (пенсии, зарплаты бюджетников, госпрограммы), вспоминают о конкуренции только тогда, когда сами оказываются неконкурентоспособными".

Глава АРБ упомянул также упреки в неуплате налогов, звучащие в адрес маркетплейсов. "Абсурдность заключается в том, что, конечно, когда цены снижаются для потребителя, получаешь меньший доход. Меньший доход — меньший налог. Так что вы предлагаете — повысить в разы цены на товары и в разы больше платить налогов? И кто их купит, и из чего вы будете платить? Так можно обанкротить экономику, а не стимулировать. До абсурда доводить такого рода аргументы просто нелепо", — отметил он.

© ТАСС

Восстание луддитов 2.0?

По мнению управляющего партнера консалтинговой компании Retail4You Сергея Лищука, конфликт между онлайн-платформами и банками назревал давно. "У Сбербанка более 110 млн клиентов-физлиц (примерно 75% граждан России). На маркетплейсах совершают покупки почти 90% жителей страны. Есть ощущение, что клиентская база Wildberries уже больше, чем у Сбера", — заявил он ТАСС.

"По моему ощущению, покупатель с удовольствием хранил бы деньги в банках маркетплейсов, получал бы там онлайн-кредиты, там же тратил бы деньги. Такая мультисистема способна конкурировать с классической. Крупнейшие банки понимают, куда уходит клиент и как развивается экономика, — говорит он. — Помните, как в XVIII веке луддиты, возмущенные промышленной революцией, ломали станки? Так и банки пытаются остановить прогресс".

На данном витке истории, по прогнозу Сергея Лищука, банковское лобби выиграет, для онлайн-площадок введут ограничения, что негативно скажется на потребителях. "Но длительный регресс невозможен. По мере роста маркетплейсов они отвоюют свои позиции", — полагает эксперт.

Аргументы в пользу банков

Банковское сообщество нашло безоговорочную поддержку в лице основателя и главы сети магазинов электроники DNS Дмитрия Алексеева. В своем Telegram-канале он написал: "Почему-то дискуссия подается в контексте скидок: якобы маркетплейсам не дают предоставлять клиентам скидки. Но это однозначно манипуляция. На самом деле речь про то, что если вы платите на WB и Ozon не через их дочерние банки, то с вас возьмут от 2 до 12% сверху (на WB — 7%)".

По его словам, в карточках товаров на сайтах маркетплейсов указаны цены именно при оплате через дочерний банк. Скидкой же это можно было бы называть, если бы на "витрине" были указаны цены без нее, а потом покупателя ждал бы сюрприз за оплату через спецкарту. "Так что никаких скидок: просто если не платить через дочерний банк, то вас ждет неприятный финансовый сюрприз. Но, как обычно, маркетплейсы пользуются уловками, чтобы выдать это за скидку", — полагает он.

Эксперт указывает на то, что Ozon и WB занимают около 80% онлайн-рынка. "Они просто злоупотребляют своим положением. Разве не все, кто меня сейчас читает, открыли счета в дочерних банках Ozon и WB? — задает Алексеев вопрос своей аудитории. — Нехорошо так, нужно вести за собой рынок, а не "хакать" кодексы — от таможенного до налогового — и не искать лазейки в законах о конкуренции и защите прав потребителей".

По данным, озвученным в ноябре премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, объем электронной торговли в РФ за первое полугодие вырос более чем на треть и превысил отметку в 5 трлн рублей.

Евлалия Самедова