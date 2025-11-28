Путин: товарооборот России и Венгрии упал из-за внешних ограничений

Тем не менее есть и хорошие перспективы, отмечается рост, подчеркнул глава государства

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Российско-венгерский товарооборот из-за внешних ограничений упал почти на четверть, однако с начала года наметился рост этого показателя. Это отметил президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Читайте также

Рост товарооборота и взвешенная позиция по Украине. Путин и Орбан провели встречу

"В двусторонних отношениях я с сожалением констатирую, что в прошлый год у нас произошло некоторое снижение товарооборота - ну, прежде всего, конечно, из-за внешних ограничений, - поделился Путин. - Все-таки прилично - минус 23%".

"Но тем не менее у нас есть и хорошие перспективы. В этом году мы отмечаем некоторый рост - небольшой, скромный, но все-таки семь с лишним процентов", - заметил глава государства.