Тарифный коридор по ОСАГО расширяется на 15% в обе стороны

Решение распространяется на все виды транспорта, кроме мотоциклов, для которых границы сдвигаются на 40%

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Тарифный коридор по ОСАГО с 9 декабря 2025 года расширяется на 15% в обе стороны для всех видов транспорта, кроме мотоциклов, для которых границы сдвигаются на 40%. Об этом говорится на сайте Банка России.

Отмечается, что для обычных автовладельцев, которые оформляют страховку на используемые в личных целях легковые машины, тарифный коридор не менялся более трех лет (с сентября 2022 года). Так, за это время средняя выплата по ОСАГО выросла в 1,5 раза. "Только за 9 месяцев 2025 года она увеличилась на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом средняя стоимость полиса ОСАГО по итогам января - сентября этого года, напротив, снизилась на 4%", - говорится в сообщении.

Кроме того, указание регулятора также актуализирует значения территориального коэффициента (КТ), он снижается для 20 территорий и повышается для 28. "Среди последних наиболее сильное увеличение КТ (вдвое) предусмотрено для пяти территорий Новосибирской области и трех территорий Республики Ингушетия. В этих двух субъектах последние 5 лет сохраняется высокий уровень рисков недобросовестных действий в ОСАГО. Корректировка тарифов позволит страховщикам предлагать полисы по справедливой стоимости, более точно учитывающей риски водителей", - отмечается в сообщении.