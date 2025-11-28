Interia.pl: Польша по контракту закупит у США тягачи для ремонта Abrams

Стоимость контракта составляет $100 млн, он рассчитан на период до 2029 года

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Польское Агентство по делам вооружений подписало контракт на покупку в США 11 бронированных ремонтно-эвакуационных машин (БРЭМ) M88A2 Hercules для обслуживания американских танков Abrams M1A1 FEP и Abrams M1A2 SEPv3, стоящих на вооружении польской армии. Об этом сообщает интернет-портал Interia.pl.

По этим данным, стоимость контракта составляет $100 млн, он рассчитан на период до 2029 года. Сообщается, что БРЭМ данного типа укомплектованы полным набором инструментов для эвакуации танков Abrams и их ремонта. Установленный на БРЭМ подъемник способен в случае необходимости поднимать танковую башню весом в 35 тонн.

Портал сообщает, что по мере поступления БРЭМ будут поступать на вооружение 18-й механизированной дивизии, эксплуатирующей американскую технику.

По информации Interia.pl, в данное время на вооружении польской армии находятся 116 танков Abrams M1A1 FEP и 250 Abrams M1A2 SEPv3.