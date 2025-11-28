Telegraph: в Великобритании спутники станут отслеживать дорогую недвижимость

Это нужно для взимания новой надбавки к муниципальному налогу на дома стоимостью более $2,6 млн

ЛОНДОН, 28 ноября. /ТАСС/. Британские власти станут использовать спутники для отслеживания дорогой недвижимости в Англии с целью взимания новой надбавки к муниципальному налогу на дома стоимостью более £2 млн ($2,6 млн). Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

Агентство оценки недвижимости (VOA) намерено, по данным издания, использовать "современные технологии", включая спутниковые снимки, "для подготовки к рейду" главы Минфина Соединенного Королевства Рейчел Ривс.

О введении налогов на особняки Ривс проинформировала, выступая с бюджетным посланием в Палате общин (нижней палате парламента). По ее словам, владельцы объектов недвижимости стоимостью свыше £2 млн должны будут выплачивать дополнительно £2,5 тыс. ($3,3 тыс.).

При этом размер сбора будет расти по мере увеличения стоимости жилья. Так, за дом, который стоит £5 млн ($6,6 млн), нужно будет платить £7,5 тыс. ежегодно ($9,9 тыс.). По подсчетам Бюро по бюджетной ответственности, эта мера позволит привлечь в бюджет £400 млн ($530 млн).